Des hommes armés qui avaient enlevé dans le nord-ouest du Nigeria plus d'une centaine d'élèves dans une école chrétienne en ont libéré dix d'entre eux, a annoncé dimanche le représentant des parents d'élèves.

Depuis le rapt de 121 élèves le 5 juillet au pensionnat du lycée baptiste Bethel Secondary School, à la périphérie de la ville de Kaduna, 100 d'entre eux avaient été libérés ou avaient réussi à s'échapper, tandis que 21 restaient encore aux mains de leurs ravisseurs.

"Les kidnappeurs ont libéré 10 élèves de plus après avoir obtenu leur rançon comme cela a été le cas pour les élèves qu'ils avaient libérés auparavant", a déclaré Joseph Hayab sans dévoiler le montant des rançons.

"Onze autres élèves demeurent en captivité et nous espérons qu'ils seront tous libérés la prochaine fois que nous parviendront à un accord avec les bandits", a-t-il dit.

La police avait annoncé jeudi avoir arrêté trois personnes soupçonnées d'avoir enlevé tous ces élèves il y a près de trois mois.

Ce kidnapping de masse s'inscrivait dans une série d'enlèvements menés depuis des mois par des groupes criminels armés, agissant dans le nord-ouest et le centre d u Nigeria.