Une Conférence internationale sur les sciences et la diplomatie est prévue au Burkina Faso du 29 novembre au 1er décembre prochains, ont rapporté dimanche, des médias locaux.

Sous le thème : "Nexus sciences et diplomatie : accélérer la transformation de l’Afrique par l’innovation technologique", la rencontre sera organisée à l’initiative du président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, selon l'agence d'information burkinabé, citant la Direction de la communication de la présidence du pays. A travers cette conférence, il s’agit pour le président Kaboré, d’offrir aux scientifiques et aux diplomates, des opportunités d’échanger des informations, d’explorer des domaines de coopération possible, et de développer des propositions pour résoudre les problèmes existants", a ajouté la même source.

Le directeur de cabinet du président, Dr Seydou Zagré, cité par l'AIB, la conférence va "réunir tout ce qui compte en matière d’innovation dans tous les secteurs: les scientifiques, les diplomates, d’éminentes personnalités politiques".

Elle permettra aussi à ces différ ents acteurs de "réfléchir afin de permettre aux pays africains de profiter efficacement des avancées technologiques pour avancer dans tous les domaines, dans tous les secteurs d’activités", a-t-il poursuivi. Quelque 500 invités dont des chefs d’Etat d’Afrique, d’Asie et du Moyen-Orient, ainsi que des scientifiques de renom, prendront par à cette réunion internationale.