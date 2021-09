L'Autorité indépendante de gestion des élections (AIGE) est le nom de l'Organe chargé des élections au Mali, Il a été annoncé, dimanche soir, à la clôture d'une table ronde sur l'organisation des assises nationales de la refondation et la mise en place de l'organe unique de gestion des élections. Pendant trois jours, du 24, 25 et 26 septembre courant, les Maliens en concertation au Centre international des conférences de Bamako ont convenus de la dénomination de l'Organe chargé d'organiser les élections dans le pays.

"L'objectif général de cette table ronde était de renforcer la crédibilité et l'efficacité du processus électoral au Mali par la création d'un organe unique indépendant et pérenne de gestion des élections d'une part, et, d'autre part, de préparer la tenue des assises nationales de la refondation par la validation de l'avant-projet de termes de référence et du chronogramme", a indiqué Ibrahim Ikassa Maiga ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des relations avec les institutions.

A l'issue de ces assises, les participants ont désigné l'Autorité Indépendante de Gestion des élections (AIGE) l'Organe Unique chargé des élections.

''Le mandat des membres de l'Organe Unique a été fixé à 7 ans non renouvelable'', indique le rapport final.

''Il sera composé de neuf membres qui éliront à leur sein le président de l'Autorité Indépendante des Elections'', a expliqué la même source, avant d'ajouter que le mode de désignation sera par appel à candidatures.

Le communiqué note également que les membres prêteront serment selon les croyances.

En outre, les participants ont recommandé que les attributions constitutionnelles soient prises en compte lors de la prochaine révision constitutionnelle.

Le document souligne que le mode de scrutin de l'élection des députés à l'Assemblée nationale retenu est ''le mode proportionnel'' et le suppliant du candidat remplacera le député en cas de vacance de siège.

Les participants ont, en outre, recommandé de faire en sorte que la révision constitutionnelle prenne en compte le transfert des prérogatives de la cour constitutionnelle à l'AIGE en matière de gestion des élections, sauf la gestion des contentieux avant d'appeler à procéder à la révision constitutionnelle avant la fin de la transition.

Il a été aussi demandé d'encourager les candidatures féminines durant le processus de nomination et de recrutement des membres de l'AIGE.

Le ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des relations avec les institutions, Ibrahim Ikassa Maïga, a indiqué que l’Organe Unique Indépendant Autonome et Permanent sera certainement ce vecteur d’élections libres, transparentes, sécurisées, crédibles et acceptées par tous.

L’Organe sera unique dans la gestion centralisée des opérations électorales a-t-il ajouté.

''C’est un Organe de l’Etat qui bénéficiera du support nécessaire de toutes les entités de l’Etat qui ont toujours contribué à la réussite des processus électoraux notamment le ministère chargé de l’Administration Territoriale, le ministère chargé de la Justice, à travers les Cours et Tribunaux, sans oublier la Cour Constitutionnelle, les Départements en charge de la Défense et de la Sécurité, le Département de la Communication à travers le Comité de l’Egal Accès aux Médias d’Etat, et (...) le ministère chargé des Finances'' a expliqué la même source.

Ibrahim Ikassa Maiga a précisé que l’Etat demeurera le garant de la bonne tenue des élections, ''puisqu’il y va de la stabilité de l’Etat et des institutions que d’œuvrer à la réussite du processus électoral'', ainsi que l’accompagnement des organismes d’observation et d’expertise électorale au Mali.