Les services de Sûreté de la wilaya d'Alger, représentés par la brigade de la police judiciaire de la sûreté de la circonscription administrative de Bab el Oued ont saisi un (01) fusil-mitrailleur, une (01) arme à feu et 156 balles et arrêté deux (02) individus, a indiqué dimanche un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

La brigade de la police judiciaire de la sûreté de la circonscription administrative de Bab El Oued "ont traité deux affaires distinctes, la première liée au trafic d'armes et de munition de première catégorie sans autorisation, alors que la deuxième concerne la formation d'un groupe de malfaiteurs aux fins de vol par effraction, en possession d'une arme électrique dans le cadre de laquelle deux individus ont été arrêtés", ajoute le communiqué.

"Le traitement des deux affaires effectué sous la supervision permanente du parquet territorialement compétent a permis aux éléments de ladite brigade de saisir un fusil-mitrailleur, une arme à feu, un pistolet à impulsion électrique, 156 cartouches et 04 chargeurs, outre des outils de nettoyage des ar mes à feu, une bombe lacrymogène, une quantité de drogue et 20 comprimés psychotropes", précise le document.

Après finalisation des procédures légales, les deux mis en cause ont été déférés devant le procureur de la République territorialement compétent, conclut le document.