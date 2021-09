Les potentialités naturelles de la wilaya d’Aïn Temouchent constituent un facteur d’attraction de l’investissement touristique, sur lequel misent les autorités locales pour gagner le pari économique et créer une dynamique de développement et de création de nouveaux postes d’emploi.

La région est une destination touristique par excellence au vu des potentialités naturelles dont elle dispose, nonobstant la richesse de son histoire, à l’instar de son littoral qui s’étend sur 84 kilomètres faisant d’elle une source essentielle du tourisme côtier avec ses 25 plages dont 17 autorisées à la baignade, a souligné le directeur du tourisme et de l’artisanat, Abdallah Belouadi.

La dimension civilisationnelle de la wilaya, profondément ancrée dans l’histoire, est un facteur pour la promotion du tourisme archéologique, à travers le mausolée du roi Sifax, fondateur du royaume de Numidie occidentale, qui a fait de la région de "Siga" à Beni Saf sa capitale.

Aïn Temouchent dispose également de nombreuses sources d’eau, constituant un pilier important pour le tourisme thermal à travers le s stations minérales de la commune de Hammam Bouhadjar.

D’autre part, le parc hôtelier de la wilaya compte actuellement 33 établissements d’une capacité d’accueil globale de 5.511 lits. Le secteur compte 92 projets d’investissement dans le domaine de l’hôtellerie, dont 17 en cours de réalisation qui permettront, à court terme, d’atteindre une capacité d’accueil de 6.953 lits et la création de 973 nouveaux postes d’emploi, selon le même responsable.

Au vu de l’importance accordée par l’Etat au secteur du tourisme, la wilaya d’Aïn Temouchent a bénéficié de projets d’aménagement de 10 zones d’expansion touristique (ZET) d’une superficie totale de plus de 1.900 hectares, répartis tout au long de la bande littorale, en plus de la ZET de la commune de Hammam Bouhadjar, qui se distingue par le tourisme thermal. Les projets des zones d’expansion touristique entrent dans le cadre d’une dynamique de préparation du terrain à l’investissement, en les dotant de toutes les commodités pour le raccordement aux différents réseaux d'électricité, d'eau et d'assainissement, et l’ouverture de voies, dans le cadre d’opérations intégrées visant à attirer l’investissement dans le domaine du tourisme, explique M. Belouadi.

La promotion, facteur clé de la revitalisation du tourisme

La promotion touristiq ue des différents sites dont dispose la wilaya d’Aïn Temouchent est le facteur essentiel dans l’activation de la dynamique touristique et d’attraction que l’office du tourisme concrétise à travers les plateformes numériques des réseaux sociaux, ainsi qu’à travers un ensemble d’activités en relation avec le domaine, à l’instar de la création du prix de la meilleure photo touristique, a fait savoir le représentant de l’office, Amine Ghali.

Le secteur se base également sur la coordination avec plusieurs agences touristiques, clubs et associations de jeunes s’intéressant au domaine touristique, à travers l’organisation de voyages pour groupes et amateurs des randonnées touristiques pour l’exploration de nombreux sites montagneux et côtiers, en plus de la promotion de disciplines sportives de loisirs, à l’instar de l’aviron et la voile, a-t-il indiqué.

M. Ghali a, d’autre part, souligné que la promotion du tourisme revêt une grande importance en contribuant à la dynamique économique locale, à travers l’exploitation idéale des établissements hôteliers et l’activation de plusieurs prestations de services dans la wilaya comme le transport et la restauration.