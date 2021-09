La 1ère université d’été sur la numérisation du secteur du Tourisme et de l’Artisanat sera abritée les 27 et 28 du mois en cours par la wilaya de Chlef, a-t-on appris, dimanche, auprès du directeur du secteur. La wilaya abritera pour la première fois, et durant deux jours, la 1ère université d’été sur la numérisation du secteur du Tourisme et de l’Artisanat, à l’occasion de la Journée mondiale du Tourisme, célébrée le 27 septembre de chaque année, a indiqué, à l’APS, Rachid Bendouda. Cet événement, qui sera organisé sous le signe "Chlef et la transition numérique", se tiendra à l’hôtel Mirador, avec la participation de nombreux experts et spécialistes du secteur du Tourisme et de l’Artisanat, a-t-il ajouté, signalant, également, la programmation de workshops sur la numérisation du secteur et son rôle dans le développement et la promotion du tourisme interne au double plan national et mondial, a-t-il précisé. La 2ème journée de cette université d’été sera marquée par l’organisation d’une excursion au profit des participants, pour prendre connaissance des ressources touristiques do nt regorge la wilaya de Chlef. La manifestation sera couronnée par une série de recommandations à introduire auprès de la tutelle, avec la signature de conventions de partenariat entre la direction du Tourisme et de l’Artisanat et la direction de la formation et de l’enseignement professionnels, une agence touristique et le Centre des arts et des expositions de Tlemcen.