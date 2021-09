Plus de 990 familles rurales profiteront des retombées des projets de réalisation de pistes de désenclavement, en cours dans la wilaya d'El-Meghaier, a-t-on appris auprès de la Conservation locale des Forêts.

Totalisant un linéaire de 40 km, ces projets de pistes rurales de désenclavement, inscrits dans le cadre des programmes du Fonds national de développement rural, ciblent 11 zones enclavées localisées sur les territoires des huit (8) communes que compte la wilaya, a précisé la responsable de la Conservation des forêts, Sabrina Hakkar. Lancés à la fin de 2020 et devant être achevés avant la fin de l'année en cours, la répartition des projets s'est opérée sur la base des besoins dictées par la densité de population des régions les plus enclavées, dans un but de prise en charge ''sérieuse'' des attentes de leurs habitants, a-t-elle ajouté.

Une tranche de 32 km du programme de pistes rurales a été finalisée et les 8 km restant devront être livrés avant la fin de 2021, a fait savoir Mme Hakkar, signalant que l'opération a généré 88 emplois pour les entreprises réal isatrices et a contribué, avec l'extension des zones de pacage qu'elle a engendrée, à l'orientation de nombreux jeunes vers l'activité d'élevage de bétail. Outre la réalisation de pistes rurales, le programme de désenclavement a

prévu aussi d'autres opérations telles que la réalisation de bassins et points d'abreuvage et l'installation de panneaux solaires, devant profiter à quelque 1.930 familles rurales à travers la wilaya d'El-Meghaier, selon la Conservation des Forêts.