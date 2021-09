Un projet de réalisation et d'équipement d'un lycée sportif à M'sila sera lancé ''avant la fin de l'année 2021'', ont annoncé lundi les services de la wilaya. Le projet, inscrit au profit de la wilaya de M'sila en 2009, a bénéficié suite à une levée de gel d'une enveloppe financière de plus de 250 millions de dinars, a-t-on expliqué de même source. Actuellement en phase d'attribution, le projet sera confié à une entreprise performante apte à le livrer dans les délais requis, a indiqué la même source, signalant qu'après réception, cette structure formera de jeunes talents sportifs. Le lycée sera placé sous la tutelle du ministère de la Jeunesse et des Sports, qui lui attribuera son budget de fonctionnement, tandis que le suivi du volet pédagogique sera assuré par le ministère de l'Education, a-t-on ajouté. A rappeler qu'il existe en Algérie un lycée national sportif à Draria, dans la wilaya d'Alger, et trois annexes à Blida, Ain Sefra et Oum El Bouaghi.