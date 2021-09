L'attaquant international algérien Islam Slimani, sorti blessé samedi lors du match de son club Lyon face à Lorient (1-1), pour le compte du Championnat français de football, manquera les deux prochains matchs de l'OL et ne reviendra qu'après la trêve internationale d'octobre, a rapporté le journal L'Equipe.

"Victime d’une blessure musculaire et contraint de sortir trente minutes après son entrée en jeu à la mi-temps du match contre Lorient (1-1), Slimani (33 ans), devrait en effet louper les deux matchs de la semaine face à Brondby, jeudi en Ligue Europa, puis contre l'AS Saint-Etienne, dimanche lors du derby", a écrit la même source.

Le quotidien sportif estime, selon des sources du club lyonnais, que le retour de l'international algérien n’aura lieu qu’après la trêve internationale, ce qui pourrait compromettre sa participation à la double confrontation de la sélection algérienne face au Niger les 8 et 12 octobre dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires du Mondial 2022.

"Je l'avais dit il y a deux semaines, je craignais des blessures, car nous sommes le seul club en France à n'avoir que deux jours de repos entre chaque match, et voilà, ce qui devait arriver est arrivé", a pesté l'entraîneur de Lyon, le Néerlandais Peter Bosz.

Déjà privé de son buteur Moussa Dembélé, de l'attaquant Tino Kadewere, du milieu de terrain Jeff Reine-Adélaîde et des défenseurs Jason Denayer et Jérôme Boateng, le coach des "Gones" va ainsi composer sans Slimani, qui avait retrouvé sa place de titulaire en équipe nationale algérienne début septembre à la faveur de son quadruplé historique inscrit face à Djibouti (8-0).