Les différentes compétitions de gymnastique artistique (messieurs et dames), à l'arrêt plusieurs fois en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, pourront reprendre à partir du mois de novembre prochain, a indiqué dimanche la Fédération algérienne de la discipline (FAGym).

"En raison de la crise sanitaire qui a entraîné la fermeture des salles de sport, il nous a été impossible de reprendre notre plan d'action, comme prévu, en septembre. Mais suite à la dernière réunion des comités techniques de gymnastique artistique, il a été convenu de reprendre les compétitions nationales en novembre", a écrit l'instance fédérale dans un communiqué.

Pour faciliter cette reprise, "il a été décidé de prendre certaines mesures, notamment la diminution du nombre d'étapes, avec désormais une seule étape qualificative, et une finale de niveau national", a-t-on encore précisé de même source.

Ainsi, suivant le nouveau calendrier de compétition, l'étape de qualification de gymnastique artistique pour les catégories benjamins, minimes et cadets aura lieu le samedi 20 novembre à Boufarik (Blida), alors que la f inale a été programmée les 24-25 décembre, également à Boufarik. Concernant le Championnat de gymnastique artistique par agrès des juniors et seniors, il a été programmé les 5-6 novembre à Boufarik. La FAGym a conclu en rappelant aux clubs la nécessité d'inscrire leurs licenciés pour l'année en cours, afin qu'ils puissent participer aux compétitions.