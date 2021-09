Plus de 400 athlètes, représentant des équipes nationales et des clubs de 55 pays, sont attendus à Moscou pour prendre part au tournoi de Premier League, prévu du 1er au 3 octobre, a indiqué la Fédération mondiale de karaté (WFK) sur son site officiel. L'événement de Moscou devrait drainer le gotha mondial d'une discipline qui a pris part à ses premiers Jeux olympiques de l'histoire, à Tokyo-2020. Une trentaine de karatékas olympiens se sont inscrits pour participer à la compétition, dont 10 médaillés olympiques. La plupart d'entre eux reprendront le chemin de l'action à Moscou après le tournoi olympique historique de Tokyo-2020.

C'est le cas des quatre médaillés d'or olympiques qui fêteront, à Moscou, leur succès mémorable aux JO. Sandra Sanchez (Espagne), Feryal Abdelaziz (Egypte), Luigi Busa (Italie) et Sajad Ganzjadeh (Iran) reviennent tous à la compétition après être montés sur le podium à Tokyo. "Déjà, la ville de Moscou a accueilli l'un des tournois les plus spectaculaires de l'année en 2019, avec plus de 600 athlètes de 81 pays participant à une vitrine mémorable de l'esprit du karaté. Elle est, une nouvelle fois, prête à recevoir les meilleurs karatékas du monde lors de l'événement final de la saison. En tant que tournoi de clôture, la Karaté 1-Premier League Moscou aura également l'avantage supplémentaire d'accueillir les prix des Grands Gagnants", a indiqué l'instance mondiale.