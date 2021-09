Les dentistes américains reviennent sur leurs recommandations d'utilisation du fil dentaire. La majorité des études disponibles ne montre pas une réelle efficacité de ce fil de soie.

Aux Etats-Unis, le fil dentaire fait partie des recommandations d'hygiène bucco-dentaire depuis 1979. Il a trouvé sa place dans le Dietary Guidelines for Americans, le guide de santé publique édité tous les 5 ans par les départements de la Santé et de l'Agriculture des Etats-Unis.

Pendant des décennies, les dentistes ont donc affirmé à leurs patients que ce petit fil recouvert de cire permettait de limiter le retour de la plaque dentaire. En France, les dentistes recommandent son utilisation le soir, après le brossage et le rinçage de la bouche.

IL RÉDUIT MODESTEMENT LE RISQUE D'INFLAMMATION

Mais après avoir fait le tour des études existantes, les autorités sanitaires américaines viennent de retirer le fil dentaire de leurs recommandations d'hygiène et dans un communiqué publié mardi, l'Académie américaine de parodontologie reconnaît que ces études n'ont pas été en mesure d'inclure suffisamment de patients pour "vérifier réellement l'intérêt du fil dentaire sur la santé des gencives".

Ils reconnaissent que le fil de soie réduit modestement le risque d'inflammation des gencives mais ne combat pas la plaque dentaire, responsable des caries.

"La gingivite est quelque chose qui prend des années à se développer, et la plupart des études ne durent que quelques semaines ou quelques mois" expliquent les experts. "Donc, les preuves que nous recueillons de ces études sont assez indirectes. Nous pouvons voir l'impact du fil dentaire sur le saignement des gencives ou sur l'inflammation, mais nous devons extrapoler à partir de ces éléments de preuve pour la gingivite".

Un porte-parole du département de la Santé américain a ajouté que dorénavant les directives seraient davantage axées sur l'impact des sucres sur la santé dentaire.