Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a tenu, samedi à New York, une séance de travail avec le SG de l'ONU, Antonio Guterres, au cours de laquelle ils ont discuté des derniers développements dans la région, notamment les efforts de l'Algérie pour promouvoir des solutions pacifiques aux crises en Libye, au Mali et dans la région du Sahel ainsi que la décolonisation au Sahara occidental. "Une séance de travail avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, au cours de laquelle nous avons discuté des derniers développements dans la région, notamment les efforts de l'Algérie pour promouvoir des solutions pacifiques aux crises en Libye, au Mali et dans la région du Sahel et du Sahara", a indiqué le chef de la diplomatie algérienne dans un Tweet. "Nous avons également passé en revue les défis auxquels est confronté le processus de décolonisation au Sahara occidental", a ajouté M. Lamamra. La rencontre a eu lieu, en marge de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, à New York.