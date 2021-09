L’équipe médicale de l’établissement public hospitalier "Ernesto Che Guevara" de Mostaganem a réussi à sauver un enfant d'une mort certaine après l'introduction accidentelle d'un stylo dans son thorax qui a fini par s'incruster dans son cœur, a-t-on appris jeudi de la direction de cet hôpital.

Le directeur de l'établissement sanitaire, Naïm El Mouloud, a indiqué dans une déclaration à l’APS, que l'hôpital a reçu mercredi soir, un enfant de 7 ans souffrant de douleurs au niveau du thorax après une chute qui a enfoncé un stylo se trouvant dans sa poche à gauche de sa poitrine.

Le stylo a fini par se planter dans le ventricule gauche de son cœur.

L’état de l’enfant admis à la salle d’opération de l'hôpital "Che Guevara" a nécessité une intervention délicate et urgente par une équipe médicale composée de 4 spécialistes en chirurgie générale, chirurgie thoracique, réanimation et cardiologie, a-t-il fait savoir.

L'intervention chirurgicale a été couronnée de succès et l’enfant a été transféré au service de réanimation du même service pour un contrôle médical continu, selon la même source, qui a souligné que son état est stable à une certaine mesure.

En raison d'une blessure au cœur et la nécessité de garder l'enfant opéré sous contrôle médical, notamment par un médecin spécialiste en réanimation pédiatrique, l’établissement public hospitalier n'en disposant que d’un seul, des démarches sont en cours pour le transférer à l’hôpital universitaire d’Oran, a ajouté M. El Mouloud.

La situation du blessé nécessite un suivi permanent en H/24 au moins par quatre médecins spécialistes en réanimation pédiatrique, a-t-il expliqué.