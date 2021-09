Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné samedi à Alger d'équiper tous les hôpitaux du territoire national de leurs propres moyens de production d'oxygène et de doter toutes les usines d'oxygène de camions-citernes pour l'acheminement de ce produit vital.

Présidant l'ouverture des travaux de la rencontre Gouvernement-walis, le Président Tebboune a ordonné d'équiper tous les hôpitaux de leurs propres moyens de production d'oxygène et de doter toutes les usines d'oxygène de camions-citernes pour l'acheminement de ce produit vital en vue de "répondre à la demande nationale", précisant que les usines de production d'oxygène inaugurées permettent de porter la capacité de production à environ "500.000 litres/jour".

Le président de la République a salué les walis qui ont participé à la lutte contre la Covid-19, mettant toutefois en garde contre le risque de relâchement car, a-t-il dit, "une quatrième vague est possible et il faut tirer des enseignements de ce que nous avons traversé".

"La protection de l'armée blanche" se poursuivra, a affirmé le Président Tebboune, saluant les efforts de ses membres dans la lutte conte la pandémie. Et d'assurer que les engagements à leur égard continueront à être honorés.

Le président de la République a, par ailleurs, précisé que "la pandémie de Covid-19 et la chute des prix du pétrole nous ont imposés de nous adapter avec tous les moyens connus à l'échelle internationale".

Les mesures prises au titre de la lutte contre la propagation du Covid-19 "ont impacté l'économie nationale, d'où nos efforts pour encourager l'investissement et relancer la dynamique de développement", a-t-il ajouté.