La tempête cyclonique "Gulab" devrait toucher terre dimanche soir dans les Etats côtiers d'Odisha et l'Andhra Pradesh (sud-est), a mis en garde le Département météorologique indien (IMD).

Plusieurs équipes de la Force nationale de réponse aux catastrophes ont été mobilisées dans les districts côtiers du Visakhapatnam, Vizianagaram et Srikakulam pour mener des opérations de sauvetage et de secours.

L'Autorité nationale de gestion des catastrophes a averti les pêcheurs de ces districts de ne s'aventurer en mer qu'après le passage du cyclone.

De même, les autorités indiennes ont préparé un plan d'action pour déplacer éventuellement environ 90.000 familles des zones basses vers des abris plus sûrs, alors qu'une trentaine de trains ont été annulés et plusieurs autres reprogrammés à l'approche du cyclone.

La grande mousson de juin à septembre est cruciale pour la vie et l'agriculture du sous-continent indien, mais cause chaque année d'importants dégâts et fait des centaines de morts dans cette région du monde qui héberge un cinquième de l'humanité.

Selon les experts, la fréquence et l’intensite des tempêtes en mer autour de l’Inde augmentent sous l’effet du changement climatique et de la hausse des températures de l’eau.

En mai dernier, plus de 110 personnes ont trouvé la mort après que le cyclone "Amphan" a ravagé l’est de l’Inde et le Bangladesh dans la baie du Bengale.