La majorité de la population imagine des vertus santé et amaigrissantes au régime sans gluten, selon une nouvelle étude scientifique américaine. Et trop de femmes le suivent pour de mauvaises raisons et sans connaître les risques pour la santé de ce choix alimentaire.

Le régime sans gluten n'est pas amaigrissant et n'est pas forcement bon pour la santé, selon une nouvelle étude scientifique publiée dans la revue médicale le Journal of Nutrition Education and Behaviour. Contrairement à ce qu'une grande partie de la population croit. «Si je suis une étudiante et que je souhaite perdre du poids, je peux lire sur Internet que le régime sans gluten est idéal pour y arriver. Je risque alors de me priver des aliments qui contiennent des nutriments essentiels » explique le Professeur Shelnutt de l'Université de Floride. Trop de femmes pensent qu'un régime sans gluten est un régime amaigrissant. Or, les personnes contraintes de suivre un tel régime n'ont pas le choix et le font pour des raisons médicales.

Comme les aliments sans gluten raffinés sont pauvres en vitamines et en minéraux essentiels, elles rééquilibrent leur alimentation et compensent ces manques avec des compléments en vitamines. Pour mettre en exergue les idées reçues de la population sur le régime dans gluten, la chercheuse a réalisé une étude comportementale avec 97 étudiants. Les volontaires devaient évaluer le goût et les bienfaits pour la santé des aliments sans gluten.

60% des participants ont déclaré que le régime sans gluten pouvait traiter des maladies. Un tiers d'entre eux (35%) pense qu'il peut améliorer les problèmes digestifs, et qu'il est plus sain pour la santé. 32% des participants pensent même que les médecins le prescrivent pour perdre du poids.

« Comme cette étude a été réalisée avec un petit nombre de participants, elle n'est pas représentative de la population. En revanche elle met en avant les idées reçues de la population sur le régime sans gluten » conclut la chercheuse. « Le problème est qu'il y a beaucoup de femmes en bonne santé qui choisissent un régime sans gluten parce qu'elles pensent qu'il est plus sain pour elles et qu'il peut les aider à maigrir en plus de leur procurer une plus jolie peau » explique le Professeur Shelnutt. Le régime sans gluten, une obligation pour les personnes atteintes de la maladie coeliaque La maladie coeliaque est une intolérance permanente à certaines fractions protéiques du gluten. Elle provoque une atrophie villositaire (destruction des villosités de l'intestin grêle). Il s'ensuit une malabsorption des nutriments, en particulier du fer, du calcium et de l'acide folique. Ses symptômes sont douloureux (diarrhée chronique, ventre ballonné, anémie...) et le seul traitement de la maladie coeliaque consiste à suivre un régime sans gluten strict et à vie car il n'existe aujourd'hui, aucun médicament.