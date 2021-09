Les adultes qui maîtrisent deux langues apprises pendant leur enfance auraient en vieillissant un cerveau en meilleure forme que les autres, selon une nouvelle étude.

Parler couramment deux langues n’est pas seulement utile en voyage ou dans le cadre professionnel. Etre bilingue aurait également un intérêt pour la santé mentale. Des chercheurs de l’University of Kentucky College of Medicine ont découvert que les adultes qui sont bilingues depuis qu’ils sont enfants ont une meilleure "flexibilité cognitive". L’étude, publiée dans le the Journal of Neuroscience, suggère que les bénéfices du bilinguisme sur le fonctionnement du lobe frontal du cerveau seraient plus visibles à mesure que l’on vieillit". L’expérience a été conduite sur 110 adultes âgés entre 60 et 68 ans. Ils ont été soumis à des tests cérébraux pour évaluer leur flexibilité cognitive. Certains des volontaires parlaient une seule langue, tandis que les autres étaient bilingues depuis leur enfance. Résultat, les participants bilingues étaient capables de réaliser les exercices plus rapidement que les autres. Les scanners ont montré que le cortex préfrontal du cerveau des bilingues dépensait moins d’énergie que chez les personnes unilingues. Une étude précédente a révélé que la pratique de deux langues pouvait aussi protéger le cerveau de certaines maladies liées à l’âge comme Alzheimer.

En 2007, des chercheurs de l’université de York ont constaté que dans un groupe de 184 patients présentant des troubles cognitifs, les symptômes de sénilité apparaissaient plus tard chez les personnes bilingues (75 ans contre 71 ans chez les unilingues). Si connaitre deux langues pourrait protéger le cerveau, à l'inverse le stress le ferait vieillir plus vite.