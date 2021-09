Des chercheurs américains ont découvert une protéine produite par le cerveau qui agit comme un tranquillisant. Cette avancée scientifique permet d'envisager des nouveaux traitements pour soigner l'épilepsie.

Inutile d'aller chercher du Valium dans les médicaments, le cerveau en fabrique lui-même ! Cette découverte, publiée par la revue Neuron, nous vient des scientifiques de l'université américaine de Standford.

Dans l'étude, les chercheurs ont identifié une protéine secrétée par le cerveau, qui agit comme un tranquillisant. Cette protéine pourrait permettre de travailler sur de nouveaux traitements pour soigner l'épilepsie et plusieurs troubles semblables (sommeil, anxiété).

Une piste pour prévenir les crises d’épilepsie

"C'est l'une des découvertes les plus excitantes que nous ayons fait depuis de nombreuses années", explique John Huguenard, professeur de neurologie et auteur principal de l'étude, "Nos résultats montrent pour la première fois qu'un noyau profond au milieu du cerveau génère de petites protéines qui agissent comme les benzodiazépines (NDLR, une famille de médicaments dont le Valium fait partie)".

Le professeur ajoute que grâce à cette découverte il sera peut-être possible un jour de développer des agents capables de démarrer et augmenter l'activité de cette protéine chez les patients épileptiques en tout début de crise, évitant ainsi qu'elle ne se déclenche.