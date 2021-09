Les investissements de la Chine en Afrique ont enregistré une expansion stable malgré la récession économique et commerciale mondiale causée par la pandémie de COVID-19, selon un rapport officiel.

Les investissements chinois en Afrique se sont établis à 2,96 milliards de dollars en 2020, soit une hausse annuelle de 9,5%.

Ces investissements comprennent 2,66 milliards de dollars d'investissements directs non financiers, selon le Rapport annuel sur les relations économiques et commerciales Chine-Afrique (2021) publié samedi. Le rapport a été publié à la veille de la deuxième Exposition économique et commerciale Chine-Afrique prévue à Changhsa, capitale de la province centrale chinoise du Hunan, du 26 au 29 septembre. Les investissements chinois dans le secteur des services en Afrique ont augmenté de manière remarquable. L'année dernière, les investissements dans les sous-secteurs tels que les services de recherche scientifique et de technologie, les transports, l'entreposage et les services postaux ont plus que doublé, selon le rapport.

Au cours des sept premiers mois de 2021, les investiss ements directs de la Chine en Afrique ont atteint 2,07 milliards de dollars, dépassant le niveau prépandémie de la même période en 2019, d'après les données du ministère du Commerce.



Vingt-cinq zones de coopération économique et commerciale chinoises établies en Afrique

Un total de 25 zones de coopération économique et commerciale de la Chine ont été établies dans 16 pays africains, selon un rapport officiel cité par l'agence Chine nouvelle.

Le rapport a été publié à la veille de la deuxième Exposition économique et commerciale Chine-Afrique prévue à Changsha, capitale de la province centrale chinoise du Hunan, du 26 au 29 septembre. Fin 2020, les zones de coopération enregistrées auprès du ministère chinois du Commerce avaient attiré 623 entreprises, avec des investissements totaux de 7,35 milliards de dollars. Ces entreprises ont créé plus de 46.000 emplois dans les pays d'accueil, indique le rapport. Les zones de coopération économique et commerciale de la Chine à l'étranger ont aidé à stimuler l'industrialisation locale dans divers domaines, tels que l'utilisation des ressources, l'agriculture, la fabrication, le commerce et la logistique.