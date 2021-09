La Banque africaine d'import-export (Afreximbank) a officiellement ouvert vendredi un bureau dans la capitale camerounaise, Yaoundé, le premier en Afrique centrale alors que la banque cherche à accroître sa présence dans la région.

S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration de la nouvelle succursale, le Premier ministre camerounais Joseph Dion Ngute a déclaré que son pays s'attendait à ce que "la banque facilite l'Accord continental de libre-échange africain et inaugure une nouvelle ère de développement".

Le président d'Afreximbank, Benedict Oramah, a déclaré de son coté que la nouvelle base au Cameroun aiderait les exportateurs des neuf pays d'Afrique centrale, en leur offrant des conseils, ainsi que des informations commerciales et d'investissement sur les opportunités dans d'autres régions d'Afrique.

Avec le nouveau bureau, Afreximbank prévoit de quintupler ses interventions dans la sous-région à 5 milliards de dollars au cours des trois prochaines années et d'augmenter le nombre d'institutions qui bénéficieront des facilités de crédit dans la région, a déclaré René Awambeng, responsable des re lations clients pour Afreximbank. Afreximbank est une initiative lancée par des gouvernements africains, des investisseurs privés et des institutionnels africains ainsi que des institutions financières et des investisseurs privés non africains dans le but de financer, promouvoir et développer le commerce intra-africain et extra-africain.