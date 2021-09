Le coup d’envoi de la 37-ème édition du festival du cinéma méditerranéen d'Alexandrie a été donné, samedi soir, avec la participation de 39 films de 21 pays.

La cérémonie d'ouverture de l'édition de cette année, qui porte le nom du grand réalisateur Ali Badrakhan, a été marquée par l’hommage rendu à une pléiade d’artistes en reconnaissance de leur contribution à la promotion du 7ème art, parmi lesquels le réalisateur Omar Abdel Aziz, la scénariste feue Kawthar Haikal, et le scénariste Youssef Maati, qui sont d'origine égyptienne, ainsi que le Syrien Duraid Lahham, qui a reçu la médaille de la Méditerranée, en hommage au cinéma syrien, et le réalisateur tunisien Abdellatif Ben Ammar.

Le festival célèbre le centenaire d'un certain nombre de créateurs décédés tels que Kamal El-Shennawy, Mohamed Reda, le réalisateur Atef Salem et le producteur Ramses Naguib.

Le cinéma grec, invité d'honneur de cette édition, est également célébré avec un hommage au réalisateur Angelos Frantzis, en plus du cinéma espagnol, représenté par le réalisateur hispano-mexicain, feu Luis Bunuel, à travers la projection de quatre de ses fi lms et un débat autour de ses réalisations. Le festival célèbre, par ailleurs, le 125e anniversaire du premier spectacle cinématographique en Egypte, qui s'est tenu à Alexandrie au café «Tosson», le 5 novembre 1896.

Les compétitions du festival sont réparties en trois sections officielles, à savoir la compétition des longs métrages des pays de la Méditerranée (13 films), la compétition des longs métrages arabo-méditerranéens (9 films) et la compétition méditerranéenne des courts métrages de la Méditerranée (17 films).