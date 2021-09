Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra a poursuivi, jeudi, ses activités diplomatiques intenses à New York dans le cadre des travaux de la 76e session de l'Assemblée générale (AG) de l'ONU où il a pris part à deux réunions de haut niveau et tenu une série de rencontres bilatérales avec ses homologues des pays membres, a indiqué, vendredi, un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Les réunions et rencontres ont constitué "une occasion de réaffirmer les positions de principe de l'Algérie à l'égard des questions régionales internationales et ses approches pour le règlement des crises internes, et de passer en revue les efforts visant à renforcer la paix et la sécurité dans son environnement régional, notamment en Libye, au Mali, au Sahara Occidental et dans la région sahélo-saharienne, outre les initiatives visant à renforcer la confiance entre les parties concernées par la crise liée au barrage de la renaissance", ajoute le communiqué.

"Ces efforts ont été salués par les participants aux travaux de l'AG dans sa session actuelle portant sur la lutte contre la pandémie, l'interdiction des essais nucléaires et la réunion ministérielle tenue par visioconférence autour du renforcement de l'action internationale dans le cadre multilatéral".

Le Chef de la diplomatie a souligné l'impératif de renforcer "la coopération internationale pour faire face aux défis actuels, notamment les répercussions de la pandémie du nouveau coronavirus et les changements climatiques", préconisant "un redoublement des efforts pour assurer une distribution équitable des vaccins anti-Covid-19, seul moyen à même d'endiguer la pandémie", précise le communiqué.

Lors de la réunion de haut niveau sur l'interdiction complète des essais nucléaires, M. Lamamra et son homologue allemand ont confié la présidence conjointe de la conférence consacrée à faciliter l'entrée en vigueur du traité sur l'interdiction complète des essais nucléaires aux Chefs de la diplomatie sud-africaine et italienne.

Dans ce contexte, M. Lamamra a passé en revue le bilan de la présidence conjointe algéro-allemande des travaux de cette conférence l'année dernière, affirmant que l'Algérie continuera à apporter son soutien au processus onusien, en se basant sur sa propre expérience avec les expériences nucléaires destructives menées les forces coloniales au Sahara algérien. Le président de la 7 6e session de l'AG de l'ONU, Abdulla Shahid a soutenu la concrétisation des priorités de la session actuelle, en marge des travaux de cette session".

M. Lamamra a tenu " des concertations approfondies avec le président de l'AG des Nations unies, Abdulla Shahid, d'autant que la rencontre a constitué une occasion d'aborder les plus importantes clauses inscrites à l'ordre du jour de la session actuelle, notamment celles relatives à la paix, à la sécurité et au développement durable".

A ce propos, le ministre Lamamra a fait part du "soutien de l'Algérie aux priorités et aux objectifs qu'il a fixés cette année, y compris le renforcement de la coopération et de la solidarité entre les Etats en vue de lutter contre les retombées et les effets de la pandémie, particulièrement sur les Etats en voie de développement". Par ailleurs, le chef de la diplomatie algérienne a tenu des rencontres bilatérales avec ses homologues de Finlande, du Nigéria, de Slovénie et du Portugal, en vue se concerter, coordonner et réaffirmer la constance des positions algériennes.

M. Lamamra a également rencontré le Secrétaire exécutif de la Commission préparatoire de l'Organisation du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (OTICE), Robert Floyd, affirmant l'engagement de l'Algérie à soutenir ses efforts visa nt à atteindre les objectifs du Traité et à édifier un monde exempt d'armes nucléaires, comme affirmé par le communiqué des MAE.

Les entretiens avec le ministre des Affaires étrangères de la Finlance, Pekka Haavisto, au siège de la délégation algérienne à New York, ont permis d'"examiner les voies et moyens de consolider les relations de la coopération bilatérale, en sus des questions régionales et internationales d'intérêt commun, y compris la situation prévalant au Proche-Orient, au Maghreb, dans la région sahélo-saharienne et dans la Corne de l'Afrique".

M. Lamamra a eu des concertations avec le ministre des Affaires étrangères du Nigéria, Geoffrey Onyeama, autour des principales questions politiques posées au niveau de l'UA, ainsi que les derniers développements enregistrés dans la région Sahélo-saharienne et au Maghreb". Les deux ministres ont évoqué "les principaux projets stratégiques liés à la coopération bilatérale", selon le même communiqué.

Avec le ministre des Affaires étrangères de la Slovénie, Anze Logar, les entretiens ont porté sur "les relations bilatérales et les voies de renforcer la coopération économique entre les deux pays". Les deux chefs de la diplomatie des deux pays ont également abordé "nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la promotion de la coopération entre l'Afrique et l'Europe au vu de la présidence par la Slovénie du Conseil de l'Union européenne".

M. Lamamra a rencontré le ministre des Affaires étrangères du Portugal, Augusto Santos Silva. Les deux parties ont mis en avant "le niveau privilégié des relations histori ues et de la coopération entre les deux pays.

Selon le communiqué du MAE, les deux parties ont également passé en revue les développements au Maghreb arabe, dans la région sahélo-saharienne, outre les perspectives de renforcer les efforts afin de relever les défis conjoints dans la région méditerranéenne".