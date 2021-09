La réalisation d’un développement territorial équilibré figure parmi les principaux défis de la rencontre gouvernement-walis qui s’est ouverte samedi à Alger sous la présidence du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Les participants à cette rencontre de deux jours examineront ainsi les voies et moyens de relancer une nouvelle dynamique dans le processus du développement local notamment les axes liés à l'adaptation des programmes du développement régional équilibré.

Dans ce sens, cinq ateliers seront ouverts lors de cette rencontre dont l’un traitera du "Développement territorial équilibré : entre l’ambition de relance et l’impératif d’attractivité", avec pour objectif la réalisation des changements palpables permettant d’offrir une vie décente et équitable aux citoyens vivant dans des zones démunies.

L’autre objectif est d’accompagner les transformations attendues au niveau des territoires pour faire émerger une dynamique territoriale basée sur un développement intrinsèque notamment dans les dix wilayas nouvellement créées.

Il s’agit pour les participants d’arrêter une approche globale et intégrée visant à intervenir rapidement, pertinemment et avec fluidité dans les zones les plus fragiles et de formuler des projets intégrés à dimension sociale, culturelle et économique en concertation avec les premiers concernés, en l’occurrence les citoyens impactés. Il s’agit, aussi, de réconcilier harmonieusement les deux impératifs de rétablissement d’un équilibre durable du territoire et son adaptation aux exigences de la relance économique.

La rencontre Gouvernement-Walis de deux jours se déroule au Palais des Nations au Club des Pins (Alger) sous le thème "Relance économique, équilibre régional, justice sociale".

Des membres du gouvernement, des walis, des représentants des deux chambres du Parlement, des cadres centraux des différents secteurs ministériels, des entreprises et des instances publiques ainsi que des experts et des spécialistes, prennent part à cette rencontre. Les participants se pencheront sur "l'évaluation de l'état d'application des instructions données par le président de la République durant les précédentes rencontres".

Les travaux de cette rencontre devraient être sanctionnés par "des recommandations pratiques" à même de constituer "une feuille de route pour la prochaine période" et ce dans le but de "poursuivre la concrétisation des engagements inscrits dans le programmes du président de la République".