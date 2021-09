La problématique de la refonte des modes de gestion des services publics locaux, sera au centre des travaux du cinquième atelier organisé samedi à Alger et dimanche dans le cadre de la réunion gouvernement-walis.

Les participants à cet atelier devront se pencher sur la problématique de la refonte des modes de gestion des services publics locaux, en vue de débattre sur les moyens et les solutions à mettre en œuvre pour promouvoir un service public rentable, de qualité et durable.

Selon une fiche de présentation distribuée à la presse, cet atelier vise à implémenter de manière effective les nouveaux modes de gestion des services publics de proximité, ainsi que la refonte des modes d'organisation, les missions et le fonctionnement des établissements publics locaux avec une optique économique.

L'intégration d'une vision économique à l'effet de promouvoir un service public rentable et de qualité pour assurer une amélioration permanente des prestations fournies, la consécration du droit des citoyens à l'information, à la transparence des actes de l'administration et à la protection contre les abus de pouvoirs, le développement de solutions intelligentes pour assurer la performance et la durabilité des services publics et la définition des missions de service public pour mieux maîtriser leurs finalités et les conditions de leur mise en œuvre, sont aussi les objectifs recherchés à travers cet atelier.

Les participants devront donc débattre de la réorganisation des services publics en vue d'insuffler plus d'efficacité à son mode de gestion, en plusse la simplification des procédures et la modernisation des prestations des services publics administratifs dispensées par les collectivités locales.

Il est question également d'engager une réflexion notamment sur la normalisation des procédures existantes et la production d'indicateurs sur la base desquels doivent fonctionner les services publics locaux, sur la mise en place d'un cadre législatif et réglementaire favorable à une gestion moderne et intelligente du service public local et l'intercommunalité et coopération inter wilaya en vue d'une mutualisation des moyens dédiés à certaines missions.

L'attention sera portée en outre sur les nouvelles formules de la gestion déléguée du service public local, la clarification des relations, entre les différents niveaux de gouvernance locale et la fourniture d'un service en lien avec un écosystème territorial (société civile, acteurs économiques, citoyens, tissu associatif).

Le cinquième atelier devra aussi aborder la question de l'administration électronique et de la dématérialisation des prestations de services publics de manière à alléger le citoyen et l'opérateur socio-économique des pesanteurs bureaucratiques.