Le ministère de la Santé a appelé les citoyens ayant reçu la première dose du vaccin Spoutnik anti Covid-19 à se rapprocher des différents établissements de santé pour recevoir la deuxième dose, a indiqué jeudi un communiqué du ministère.

"Après avoir reçu la deuxième dose du vaccin Spoutnik anti Covid-19, le ministère de la Santé appelle les citoyens ayant reçu la première dose de ce vaccin à se rapprocher des différents établissements de santé afin de recevoir la deuxième dose", a expliqué le communiqué.

Lundi dernier, un avion militaire relevant des Forces aériennes de l’Armée nationale populaire a atterri, à la base aérienne de Boufarik (Blida) avec à son bord une cargaison de vaccins anti-Covid estimée à 206.000 doses acquises auprès de la Fédération de Russie", note la même source.

Cette opération "s’inscrit dans le cadre du soutien au système national de santé en vaccins et en matériel médical nécessaires pour endiguer la pandémie", souligne le communiqué.

A noter que le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a a nnoncé, jeudi à Alger, que 50% des catégories concernées par la vaccination contre le covid-19 ont bénéficié de cette campagne, soit près de 10 millions de personnes sur un total de 20 millions d'habitants. Lors d'une réunion avec les ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi et de la Jeunesse et des Sports, Abderezak Sebgag, M. Benbouzid a appelé les citoyens à se faire vacciner, étant "l'unique moyen efficace pour endiguer la propagation du virus et éviter une 4e vague", soulignant, à cette occasion, que "50% des personnes avaient été vaccinées, soit 10 millions de personnes sur un total de 20 millions ciblés".