Un réseau de gaz naturel au profit de 340 familles a été mis en service jeudi dans la wilaya de Mascara, a-t-on appris des services de la direction locale de la Société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz. La chargée d’information à la direction, Latifa Abdelouahab a souligné que les autorités locales de la daira et commune de Mohammadia ont procédé, en compagnie des responsables de Sonelgaz, à la mise en service de ce réseau au profit de 207 familles du village de Sidi Salem. Le projet, réalisé et financé sur budget de la wilaya, a coûté 13,550 millions DA. La longueur totale du réseau est de 4,35 km. Par ailleurs, 100 familles du village de Hatayta dans la commune de Oggaz ont bénéficié du réseau de gaz naturel (11,247 millions DA de coût) au titre de la Caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales, alors que 35 autres familles du village de "Ahl Laid" ont bénéficié du gaz domestique pour un cout de 2,880 millions DA du budget de la wilaya. A noter que des dizaines de centres ruraux de la wilaya de Mascara classées zones d’ombre ont bénéficié, depuis le début d’année en cours, du raccordement au réseau du gaz naturel et de l'approvisionnement en grandes bouteilles de gaz propane.