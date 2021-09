Trois (3) personnes sont décédées et deux (2) autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu samedi dans la commune d’Oued Taga (wilaya de Batna), a-t-on appris auprès de la direction de la Protection civile (DPC).

L'accident s’est produit suite à une violente collision entre deux (2) véhicules de tourisme qui sont tombées en contrebas de la route dans la région de "Bayou" dans cette même commune, causant le décès sur place de trois (3) personnes âgées entre 27 et 69 ans, a précisé le chargé de communication de ce corps constitué, le lieutenant Zouhir Nakaâ.

Renforcés par les sapeurs pompiers de l’unité principale, les éléments de l’unité secondaire de la daïra de Timgad sont intervenus pour secourir les blessés, âgés de 31 et 46 ans, avant leur évacuation au service des urgences médicales du centre hospitalo-universitaire du chef lieu de wilaya, a précisé la même source.

Les corps sans vie des victimes ont été acheminés par les mêmes services vers la morgue du même établissement sanitaire, a-t-on fait savoir.

Une enquête a été ouverte par les services de sécurité ter ritorialement compétents afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame.