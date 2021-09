Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a annoncé la prise en charge du transfert pour soins à l'étranger de huit (8) blessés dans les feux de forêts ayant ravagé certaines wilayas du pays cet été, précisant que quatre (4) d'entre eux ont

été transférés ce jeudi et les quatre (4) autres le seront vendredi. "Conformément à l'engagement du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a assuré que l'Etat ne ménagera aucun effort ni moyen pour la prise en charge totale des blessés dans les feux de forêt ayant ravagé certaines wilayas du pays cet été, le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale a pris en charge le transfert pour soins à l'étranger de huit (8) blessés", a indiqué un communiqué du ministère.

"Il a été procédé jeudi 23 septembre 2021 au transfert pour soins à l'étranger de quatre (4) blessés dans les feux de forêt, à bord de deux avions médicalisés, accompagnés d'une équipe médicale et paramédicale algérienne relevant du Centre hospitalo-universitaire de Douera. Les quatre (4) autres blessés seront transfé rés vendredi 24 septembre 2021", a souligné le communiqué, précisant que les cas en question "n'ont pas pu être traités dans le pays".

Se rendant, en août dernier, au chevet des blessés dans les feux de forêt hospitalisés à l'Hôpital militaire de Aïn Naâdja et à l'Hôpital de Douéra (Alger), le Président Tebboune s'était engagé à "ne ménager aucun effort ni moyen pour la prise en charge des

blessés".