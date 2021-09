Le Brésilien Marcos Paqueta est devenu le nouvel entraîneur du CR Belouizdad en remplacement du Serbe Zoran Manojlovic, parti à Al-Taee en Arabie saoudite, a annoncé jeudi le club de Ligue 1 algérienne de football. "Le CR Belouizdad informe que la direction technique, à sa tête Hocine Yahi, vient de conclure il y a quelques instants avec le Brésilien Marcos Paqueta qui a signé son contrat avec l'équipe", a écrit le champion d'Algérie en titre sur les réseaux sociaux.

Le CRB, qui ne précise pas la durée du contrat, a fait savoir que le technicien brésilien (63 ans) est attendu à Alger "au plus tard mardi prochain".

Marcos César Dias Castro, dit Marcos Paqueta, a entamé sa carrière d'entraîneur en 1987 au club brésilien d'América RJ, où il a été aussi joueur entre 1975 et 1978. Il a roulé sa bosse notamment dans les pays arabes, où il a dirigé Al-Shabab Dubaï (Emirats arabes unis), Al-Hilal (Arabie saoudite), Al-Gharafa et Al-Rayyan (Qatar), Al-Ittihad Tripoli (Libye), le Zamalek (Egypte), Al-Shorta (Irak) et Al-Muharraq (Bahreïn).

En sélections, le technicien brésilien a coaché l'Ar abie saoudite et la Libye et a été champion du monde avec les équipes nationales des moins de 17 et 20 ans de son pays.