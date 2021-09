Le milieu international algérien Hicham Boudaoui, blessé au dos, a déclaré forfait pour le déplacement à Saint-Etienne samedi en match de la 8e journée du championnat de France de Ligue 1, a annoncé vendredi le club azuréen.

Selon la même source, l'ancien joueur du Paradou AC, sorti en cours de jeu à Lorient lors de la précédente journée, souffre de douleurs au dos et manquera le déplacement dans le Forez.

En revanche, les deux autres internationaux algériens de l'OGC Nice, le défenseur Youcef Atal et l'attaquant Andy Delort, figurent dans le groupe des "Aiglons" retenu par l'entraîneur Christophe Galtier.

Après un excellent début de saison, l'OGC Nice a ralenti le rythme sur ses deux dernières sorties, que ce soit face au voisin monégasque (2-2) mais surtout à Lorient mercredi (0-1).

Pour la première fois de l'exercice 2021-2022, les "Aiglons" se sont inclinés et comptent donc reprendre leur marche en avant face à des Stéphanois en perdition samedi (16h00), dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1.