Les cours du pétrole ont clôturé en hausse pour la quatrième séance d'affilée vendredi, le Brent atteignant même un plus haut en près de trois ans, dans un marché où l'offre

va rester durablement insuffisante et la demande est en hausse. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre a terminé à 78,09 dollars à Londres, en hausse de 1,08% ou 84 cents par rapport à la clôture de jeudi.

C'est son plus haut niveau en clôture depuis le 22 octobre 2018. A New York, le baril de WTI américain pour livraison le même mois a lui aussi progressé, de 0,92% ou 68 cents, pour finir à 73,98 dollars.

Pour Michael Lynch, président du cabinet Strategic Energy & Economic Research (SEER), cette ascension irrésistible est due à l'opinion des opérateurs selon laquelle l'offre d'or noir est insuffisante dans le monde. "Le fait de voir les stocks (de brut américain) baisser de plus en plus fait penser aux gens que le marché va rester tendu au moins encore quelque temps", a-t-il commenté. Dans le Golfe du Mexique, quelque 31 plateformes pétrolières étaient encore privées de personnel, après les évacuations massives avant le passage de l'ouragan Ida, il y a quatre semaines.