La liste des travaux et prestations pouvant être effectués par le Centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage (CACQE), à titre onéreux a été fixée en vertu d'un arrêté publié au Journal officiel (JO) n 71. Selon cet arrêté, la liste comprend notamment les analyses, tests et essais dans le cadre de l'évaluation de la conformité des produits mis sur le marché ainsi que les produits destinés à l'exportation. Le CACQE assurera également l'appui technique aux entreprises pour les travaux de recherche appliquée et d'expérimentation relatifs à l'amélioration de la qualité des produits, ainsi que l'élaboration d'études techniques ,orientation et accompagnement des opérateurs économiques en vue d'ouverture et d'exploitation de laboratoires d'analyses et d'essais.

Ces travaux et prestations sont effectués sur la base de contrats, de commandes ,de marchés ou de conventions, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, souligne ce texte.