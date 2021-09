Une campagne de sensibilisation sur l'importance d'assurer le matériel et les équipements a été lancée mercredi à Tissemsilt au profit des porteurs de projets bénéficiaires de microcrédits, a-t-on appris du directeur de l'antenne locale de l'Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM), Ahmed Hamaidi.

La campagne, organisée en coordination avec la direction de l'Action sociale et de la Solidarité, et des sociétés d'assurance, doit se poursuivre durant 20 jours, a indiqué, à l'APS, M. Hamaïdi.

Des sorties sur le terrain pour sensibiliser sur l'importance d'assurer le matériel et les équipements par les bénéficiaires de microcrédits sont programmées, a-t-il précisé.

Et, des cadres des antennes de wilaya animeront sur les ondes de la radio régionale de Tissemsilt des émissions sur le système d'assurance pour garantir la pérennité de l'activité économique des entrepreneurs et porteurs de projets, a ajouté le responsable, poursuivant que des informations sur cette campagne seront diffusées sur la page officielle de l'Agence nationale du micro-crédit sur les ré seaux sociaux.

En outre, des sessions de formation seront organisées au profit des bénéficiaires de ce dispositif d'aide à l'emploi dans l'ensemble des communes de la wilaya, notamment sur les prestations offertes par les sociétés d'assurance en matière de police d'assurance en cas de sinistre, à l'instar des catastrophes naturelles et les incendies, a-t-on fait savoir. L'initiative intervient dans le cadre des directives et des orientations du ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, visant l'accompagnement et le soutien en particulier des jeunes porteurs de projets, tout en contribuant à la promotion de l'économie aussi bien locale que nationale, a-t-on rappelé.