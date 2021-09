Le ministre de l'Energie et des mines, Mohamed Arkab, s'est entretenu, jeudi à Alger,

avec le directeur général de Gazprom EP International, Serguei Tumanov, avec lequel

il a évoqué les opportunités et les possibilités d’investissement et de partenariat entre

le Groupe Sonatrach et ce groupe russe, a indiqué jeudi un communiqué du ministère. "Le ministre de l’Energie et des mines, M. Mohamed Arkab, a reçu aujourd’hui, au siège de son département ministériel, le Directeur Général de GAZPROM EP International, M. Serguei Tumanov", a précisé la même source, ajoutant que l'ambassadeur de Russie en Algérie, Semigor Belyaev, a participé à cette audience.

"Les opportunités et les possibilités d’investissement et de partenariat entre le Groupe Sonatrach et Gazprom dans le domaine des hydrocarbures ont été abordées notamment dans l'exploration, la production, le transport, le développement d’infrastructures gazières, le traitement et la commercialisation du gaz", souligne le document. A cet effet, M. Arkab a évoqué "le développement du partenariat dans la transformation des hydrocarbures, qui permettra une meilleure valorisation des hydrocarbures et a invité Gazprom et Sonatrach d’examiner les opportunités de partenariat dans ce domaine". Il a également saisi cette occasion pour informer la délégation russe "des avantages offerts par la nouvelle loi sur les hydrocarbures, qui offre un partenariat gagnant- gagnant entre les parties dans le développement de nouveaux projets dans l’amont et l’aval pétrolier". Le ministre a, aussi, mis l’accent sur "la nécessité de trouver et de mettre en œuvre les processus permettant d’accélérer la réalisation des projets en cours entre Sonatrach et Gazprom", note le ministère.

M. Arkab a invité, à cette occasion, Gazprom et les sociétés Russes à être "plus présente en Algérie et créer d’autres partenariats". Pour sa part, l’ambassadeur de Russie en Algérie s’est dit "très satisfaits" de la qualité des relations bilatérales et a exprimé "l’intérêt des entreprises russes à développer les opportunités d’affaires et d’investissement entre les deux pays dans le secteur des mines en Algérie, notamment dans les projets miniers d’exploration de métaux précieux et rares".

Le ministre et l’ambassadeur ont, par ailleurs, échangé leurs points de vue sur "l’évolution des marchés pétroliers et ont salué le processus du dialogue entre les pays OPEP et Non OPEP pour leur stabilisation".