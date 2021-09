Le ministère américain du Commerce a annoncé vendredi avoir ouvert une enquête pour déterminer les effets des importations d'aimants néodyme-fer-bore (NdFeB) sur la sécurité nationale des Etats-Unis. Ceux-ci sont des composants essentiels d'infrastructures majeures, notamment les véhicules électriques et les éoliennes.

Ils sont également utilisés dans les disques durs des ordinateurs, les équipements audio, les appareils d'imagerie par résonance magnétique et les systèmes de sécurité nationale critiques, selon le ministère.

Lancée au nom de l'article 232 de la loi de 1962 sur l'expansion du commerce, cette enquête va servir à "déterminer si la dépendance des Etats-Unis à l'égard des importations pour ce produit essentiel constitue une menace pour notre sécurité nationale", a expliqué la ministre américaine du Commerce, Gina Raimondo, dans un communiqué.

Elle dispose de 270 jours à compter du lancement de l'enquête, soit jusqu'au 18 juin 2022, pour présenter les conclusions et les recommandations de son ministère au président Joe Biden, a-t-on précisé de même source.

Le recours à cet a rme juridique a déjà eu lieu plusieurs fois sous le précédent président, Donald Trump, afin d'enquêter sur les importations d'acier et d'aluminium, de voitures et de pièces détachées, ainsi que d'uranium et d'éponge de titane, suscitant l'opposition des milieux d'affaires nationaux et internationaux et l'inquiétude face à un protectionnisme croissant.

En mars 2018, M.

Trump avait ainsi annoncé que les Etats-Unis imposeraient des droits de douane de 25% sur les importations d'acier et de 10% sur celles d'aluminium.

Alarmés par la politique commerciale de l'administration Trump, des parlementaires américains ont déposé une proposition de loi obligeant le président à obtenir l'approbation du Congrès avant d'imposer des tarifs douaniers pour raison de sécurité nationale.