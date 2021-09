Les Championnats d'Afrique, toutes catégories (Seniors, juniors et cadets/garçons et filles), auront lieu au Caire en Egypte, du 3 au 5 décembre prochain, avec la participation attendue de plus de 300 athlètes d'une vingtaine de pays, a annoncé la Fédération mondiale de karaté (WFK). " Il s'agira de la 20e édition du Championnat d'Afrique de karaté pour les seniors, la 12e pour les juniors et la 4e pour les cadets. Ce rendez-vous sportif, le plus grand pour la discipline en Afrique intervient, après les reports dus à la pandémie de coronavirus qui a paralysé le monde sportif", a indiqué la même source. La manifestation offrira une opportunité à certains athlètes du continent, pour devenir de nouveaux champions de karaté et à d'autres de confirmer leur suprématie à cette échelle de la compétition.

" Ainsi la ville du Caire accueillera le tournoi, complétant ainsi une année mémorable en tant qu'organisatrice des meilleurs événements de karaté après le succès de la Karate 1-Premier League en septembre de l'année dernière", a ajouté l'instance mondiale, annonçant l'ouverture des enre gistrements de participation à tous les pays, selon les règlements en vigueur de l'UFAK. La dernière édition des Championnats continentaux UFAK s'est tenue en 2020 au Maroc, avec une participation acceptable dans la domination est revenue aux pays du Maghreb dont l'Algérie qui s'est classée 3e au classement des médailles, avec une moisson de 20 médailles (9 or, 4 argent et 7 bronze). L'Algérie avait pris part à la dernière édition, dans les catégories juniors et seniors (kata et kumité) avec 28 athlètes dont 13 filles, seniors, avec 20 karatékas dont huit filles et chez les juniors avec trois athlètes garçons et cinq filles. Tandis qu'en kata, six karatékas (3 filles et 3 garçons) avaient représentés l'Algérie aux épreuves de kata en individuel et par équipes. Les catégories retenues pour le rendez-vous du Caire: