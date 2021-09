Les cyclistes algériens se sont contentés de classements modestes, se situant entre la 77e et la 109e places, dans la course en ligne (Juniors/U23) des Mondiaux 2021 sur route, disputée vendredi dans les Flandres, en Belgique.

Chez les juniors, Ayoub Ferkous et Abdelkrim Ferkous ont terminé respectivement aux 77e et 81e places, loin derrière le Norvégien Hagenes Per Stand, vainqueur en 2 heures 43 minutes et 48 secondes. Le meilleur algérien dans cette course en ligne, Ayoub Ferkous, avait bouclé la distance de 121,8 kilomètres avec 10 minutes et 30 secondes de retard par rapport au Norvégien, alors qu'Abdelkrim Ferkous a enregistré un retard de 15 minutes et 39 secondes. Chez les moins de 23 ans, la course en ligne s'est déroulée sur une distance de 161,1 kilomètres et elle a été remportée par l'Italien Filippo Baroncini, en 3 heures 37 minutes et 36 secondes.

Le podium de cette catégorie d'âge a été complété par l'Erytrien Girmay Biniam, entré en deuxième position, avec deux secondes de retard sur le vainqueur, alors que le Néerlandais Olav Kooij a pris la troisième place, av ec le même temps que son prédécesseur.

Oussama Cheblaoui, le meilleur algérien dans cette course a occupé la 109e place, au moment où son compatriote Aymen Merdj a terminé à la 144e place, avec 18 minutes et 12 secondes de retard.