Les compétitions officielles de pas moins six disciplines sportives, toutes de sport de combat, seront domiciliées au niveau de centre des conventions Mohamed-Benahmed d’Oran lors de la 19e édition des jeux méditerranéens (JM), a-t-on appris samedi du directeur local de la jeunesse et des sports, Yacine Siefi. Ce changement de domiciliation a été dicté par des raisons "d’ordre organisationnel", a précisé ce responsable, estimant que le centre des conventions "est l’endroit idéal pour abriter ces épreuves, d’autant plus qu’il recèle les normes internationales requises".

Les compétitions concernées, comme la boxe, le Taekwondo, le karaté-do, etc.., étaient prévues au niveau des salles de Gdyel et d’Essenia, avant que les organisateurs des JM ne les transfèrent au site indiqué.

"Il s’agit d’un spacieux site comprenant plusieurs salles qui seront aménagées en prévision des JM en les dotant d'un matériel amovible aussi bien concernant les équipements de compétitions que les tribunes", a souligné le même responsable.

Le centre de conventions, sis à haï Akid-Lotfi dans le commune d’Oran, est dédié gé néralement à l’organisation des expositions et des salons, ainsi que d’autres manifestations économiques, commerciales et culturelles. Pas moins de 23 disciplines sportives sont concernées par les JM, programmés du 25 juin au 5 juillet 2022 à Oran. Au départ, les organisateurs ont retenu quelques 24 sites sportifs pour le déroulement des compétitions officielles et environ une vingtaine pour abriter les entrainements des sportifs représentant 25 pays des deux rives de la méditerranée.

C’est la deuxième fois que l’Algérie accueille cette manifestation sportive régionale après avoir organisé à Alger la 7e édition des JM en 1975, rappelle-t-on.