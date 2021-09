Le ministre de la Formation et de l'enseignement professionnels, Yacine Merabi a exhorté les personnels du secteur à affluer vers les centres de vaccination contre la Covid-19, avant la rentrée de la formation professionnelle prévue le 5 octobre prochain.

Lors d'une réunion d'évaluation de la campagne de vaccination tenue au siège du ministère de la Santé, en présence de plusieurs ministères concernés par la rentrée professionnelle et sociale, M. Merabi a affirmé que "le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels a lancé un programme sanitaire contre la pandémie (Covid-19) au sein de ses établissements".

Au titre de ce programme, "une cellule de recensement et de suivi a été installée au niveau des établissements de formation qui assure la vaccination des personnels et cadres du secteur, et ce en application des mesures préventives et du protocole sanitaire en vigueur".

M.Merabi a rappelé, à cette occasion, que son secteur veillait "à intensifier les campagnes médiatiques et de sensibilisation à l'opération en faveur de 46 000 employés à l'échelle nationale et plus de 1200 établissements de formation après les instructions reçues de l'administration centrale, assurant le suivi de l'opération par le directeur de wilaya".

Le secteur a lancé une opération de vaccination en faveur de ses personnels au niveau de l'administration centrale, avant son élargissement aux enseignants et cadres immédiatement avant la rentrée de formation, retardée au 5 octobre pour cette raison, ce qui constituera une occasion pour la vaccination de tous les stagiaires, a souligné le ministre, qualifiant cette mesure "d'indispensable et importante pour tous les centres de formation professionnelle".

A cet effet, le ministre a salué les efforts menés par le ministère de la Santé, notamment les personnes en charge de l'opération de vaccination, ce qui a permis de vacciner un nombre important de citoyens, toutes catégories confondues.