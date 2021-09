Le PDG du Groupe Sonelgaz, Chaher Boulakhras a donné, jeudi, des instructions à l'effet d'accélérer les travaux en cours pour le remplacement du pylône électrique tombé lundi dernier suite à un accident de la route survenu dans la commune de Kouba (Alger), a indiqué un communiqué du groupe.

M.Boulakhras a donné ces instructions lors d'une visite au lieu de l'accident enregistré lundi dernier dans la commune de Kouba, accompagné du P-dg de la Société Algérienne de Gestion du Réseau de Transport de l’Electricité (GRTE) et du P-dg de la filiale Opérateur Système de Sonelgaz, Aziz Amyoud, précise le communiqué publié sur la page Facebook du Groupe.

Le responsable qui s'est rendu sur les lieux pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux menés par les équipes de Sonelgaz pour la mise en place d'un nouveau pylône électrique, a insisté sur la nécessité d'accélérer la cadence des travaux même si l'accident n'affecte pas l'alimentation de la région en électricité", ajoute la même source.

A cette occasion, M. Boualkhras a donné des orientations en vue de garantir l'alimentation en électricité en toute sécurité.

A rappeler que le Groupe Sonelgaz a annoncé, lundi dernier dans un communiqué, la chute d'un pylône électrique percuté par un véhicule lourd (un camion) au niveau de la localité de Kouba (wilaya d’Alger).

"La chute de cet important ouvrage de transport de l’électricité est survenue à 14h21, affectant deux (02) lignes 220kV reliant Kouba et le poste électrique de Ouled Fayet", a précisé le groupe dans son communiqué.

Le Groupe Sonelgaz a indiqué que "cet incident n’a eu aucune répercussion sur la fourniture en électricité et ce, en raison de la configuration optimale, interconnectée et sécurisée du système de production et transport de l’électricité et à la veille constante des opérateurs du système électrique qui s’assurent à chaque instant de l’intégrité des réseaux et de leur bon fonctionnement".