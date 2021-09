Les participants à un colloque historique portant sur des "Aspects du militantisme et de l'activité révolutionnaire du martyr Zighoud Youcef" ont appelé, jeudi à Constantine, à donner une dimension nationale plus globale à la mémoire du martyr symbole, tombé au champ d'honneur le 23 septembre 1956.

Cet objectif sera atteint à travers "la sensibilisation de l'opinion publique, en particulier les jeunes quant à l'importance de tels événements historiques", a estimé Mahieddine Khayat, membre du Conseil scientifique du musée du moudjahid de Constantine dans son intervention lors de cette rencontre, tenue à la Maison de la culture Malek Haddad, à l'occasion du 65ème anniversaire de la mort du martyr Zighoud Youcef, en présence de l'Inspecteur général du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droits, Omar Bensaâdallah.

Il a également appelé à "l’organisation de séminaires nationaux et des manifestations historiques et culturelles avec le concours des chercheurs et des professeurs en histoire nationale pour sensibiliser le milieu éducatif, tous paliers confondus, à l'importance de l'histoire de la Révolution en particulier".

Le conférencier a ajouté que "la mise en avant de l'importance des symboles de la Révolution et la mise en évidence que Zighoud Youcef, en tant que dirigeant et responsable politique et militaire, a voulu donner à la Révolution sa dimension nationale, permettra de relever les aspects non dévoilés de la vie de cet héros, notamment ceux liés au côté humain et politique".

Pour sa part, l'inspecteur général du ministère des Moudjahidine et des Ayants-droits a souligné, lors de l’allocution inaugurale, les capacités et les qualités du martyr, déclarant: "La Nation algérienne est fière de la grandeur et des sacrifices des martyrs de la Révolution libératrice parmi lesquels Zighoud Youcef".