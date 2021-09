Le président du Haut Conseil islamique (HCI), Bouabdellah Ghlamallah a supervisé, jeudi à Alger, le coup d'envoi officiel des manifestations de la saison culturelle du Conseil 2021/2022, en présence de la ministre de la Culture et des Arts, Wafaa Chaalal, du médiateur de la République Brahim Merad et de personnalités nationales et scientifiques.

Dans une allocution, M. Ghlamallah a rappelé les principales missions du HCI à savoir "encourager et promouvoir la jurisprudence et émettre son avis au regard des prescriptions religieuses sur ce qui lui est soumis", en tant qu'"institution nationale de référence qui prend en charge toutes les questions liées à l'Islam, y compris celles concernant la crise sanitaire (COVID19)".

Le président du HCI s'est félicité de la réponse du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune et du gouvernement à la demande du Conseil consistant à ouvrir la voie à la finance islamique, en ce que les banques algériennes disposent aujourd'hui de guichets de la finance islamique contribuant au développement de l'économie nationale".

Il a salué également l'élite des enseignants et des chercheurs universitaires qui ont consenti beaucoup d'efforts l'année dernière avec des idées scientifiques et ont jeté la lumière sur plusieurs questions soulevées pour examen, ajoutant que les portes du Conseil restent ouvertes à tous en vue d'ouvrir les canaux de coopération et des débats scientifiques dans des thèmes pour renforcer les valeurs nationales et religieuses.

Le Directeur de l'information du Conseil, Mohamed Baghdad a présenté le bilan de l'activité culturelle du HCI pour la saison 2020/2021, notamment l'organisation d'activités culturelles, intellectuelles, religieuses et historiques.

Le secrétaire général du HCI, Dr. Boumediene Bouzid a, quant à lui, passé en revue le programme de l'actuelle saison culturelle qui s'articulera sur la caractéristique du référent religieux et la dimension africaine des Algériens et les valeurs de modération et de médiation qui marquent le discours religieux en Algérie.

A cette occasion, plusieurs familles d'enseignants décédés affiliés au HCI et nombre de chercheurs ont été distingués pour leur contribution à l'organisation des différentes rencontres et colloques du HCI.