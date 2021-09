L’association des jeunes pour l’échange touristique d’Oran a lancé, dernièrement, l’initiative "Visite ton pays, ton avis changera", à l’occasion de la célébration de la journée mondiale du tourisme, coïncidant avec le 27 septembre de chaque année, a-t-on appris des organisateurs.

Cette initiative a pour objectifs de promouvoir le tourisme interne et la commercialisation la destination Algérie ainsi que la redécouverte des régions touristiques vierges et éloignées, à travers l’organisation de sorties des différentes wilayas du pays et l’organisation de campagnes de volontariat dans différents domaines, de nettoyage notamment, a indiqué à l’APS le président de cette association.

Ce projet touristique ne se limite pas seulement aux sorties touristiques à Oran et aux wilayas limitrophes, mais cible d’autres wilayas du pays, par la programmation, les 23 et 27 septembre en cours, de sorties d’exploration aux wilayas de Jijel, Skikda, Mostaganem et Tamanrasset, connues par leurs merveilleux paysages, a indiqué Harkous Mohamed Rachid.

Ces sorties, visant à promouvoir les capacités touristiques en Algérie, permettront de mettre à la disposition du touriste local des données sur les caractéristiques de chaque région, son patrimoine, les us et les coutumes de sa population.