L’enfant Houaychi Ahmed Soheib (4 ans), disparu depuis huit (8) jours à proximité de son domicile au quartier de Bechar-Djedid (sud de Bechar), n’a pas été retrouvé à ce jour malgré l’organisation d’une vaste opération de recherches, a affirmé jeudi un de ses proches à l’APS.

"Disparu jeudi dernier en soirée, aucune trace de l’enfant n’a été retrouvée à ce jour, malgré la vaste opération de recherches lancée par la protection civile et les services de sécurité avec l’aide et la contribution de centaines de citoyens de Bechar", a affirmé son oncle maternel, Boubekeur Gharsalah.

"Notre souhait est que les recherches entamées par les parties officielles se poursuivent pour permettre de connaitre le sort de notre fils", a-t-il dit.

Outre l’enquête judiciaire ordonnée par le procureur de la République près le tribunal de Bechar pour retrouver l’enfant disparu, les recherches pour le retrouver se poursuivent toujours par ses proches et des citoyens de la ville de Bechar, qui ont organisé mercredi en début de soirée une marche et un sit-in devant le siège de la wilaya pour réclamer l’intensification des recherches pour retrouver le jeune Houaychi Ahmed Soheib.

Un dispositif de recherches avait été enclenché vendredi dernier tôt le matin par la protection civile, les services compétents de la sureté de wilaya et de la gendarmerie nationale qui a fait appel à sa brigade cynophile, pour les besoins de recherches et de ratissage d’une zone limitrophe du domicile familial du disparu, sur un rayon de plus de trois (3) kilomètres, avait déclaré à l’APS l’officier responsable de la cellule de communication de la direction locale de la protection civile, Baâli Abou Bakr Seddik.

Les opérations de recherches, au titre de ce dispositif, ont ciblé plusieurs endroits et lieux, notamment un canal d’évacuation des eaux usées, l’oued et les puits des différentes exploitations agricoles limitrophes au domicile familial du disparu, ainsi que différentes installations et infrastructures privées et publiques où aucune trace du disparu n’a été retrouvée, selon le même officier de la protection civile.