L'Agence nationale d'amélioration et de développement du logement (AADL) a révélé jeudi que près de 22.000 souscripteurs sur 30.000 souscripteurs au programme de location-vente AADL-2 n'ont pas téléchargé les ordres de versement de la première tranche, invitant les concernés à se rendre sur le site électronique de l'agence pour le faire avant l'expiration du délai.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook, l'AADL a précisé que "près de 22.000 souscripteurs sur 30.000 n'ont pas téléchargé les ordres de versement de la première tranche après la prorogation du délai de versement d'un mois supplémentaire", invitant les concernés à se rendre sur son site électronique www.aadl.com.dz pour "télécharger les ordres de versement de la première tranche avant l'expiration du délai".

L'AADL lancera prochainement une application électronique pour se pencher sur les raisons qui n'ont pas permis au reste des souscripteurs de retirer les ordres de versement de la première tranche "en vue d'achever le traitement de tous les dossiers de souscription au programme AADL 2013", selon la même source qui a rappelé que l'agence avait lancé récemment des applications et des plateformes pour traiter les dossiers et écouter les préoccupation des souscripteurs".

Des mesures qui s'inscrivent dans la stratégie du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville pour rapprocher l'administration des citoyens, a ajouté le communiqué.

L'AADL a, par ailleurs, indiqué que 2.522 souscripteurs sur un total de 6.000 ont téléchargé les ordres de versement de la première tranche via son site électronique depuis l'annonce de l'opération par le directeur général de l'AADL, le 15 septembre, en application des engagements et des recommandations du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville.