Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane s'est engagé mercredi à ne ménager aucun effort pour assurer la mise en œuvre du Plan d'action du Gouvernement (PAG) qui vise à faire sortir le pays de la situation économique actuelle et réaliser l'autosuffisance.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de l'adoption du PAG par les membres du Conseil de la nation, M. Benabderrahmane a affirmé que ce programme permettra au pays d'amorcer un véritable décollage vers l'édification de l'Algérie nouvelle, promettant de déployer les efforts nécessaires à la concrétisation du PAG en vue de faire sortir l'Algérie de la situation économique actuelle.

Selon le Premier ministre, l'objectif du PAG est de réaliser une reprise économique permettant à l'Algérie d'être à l'abri de toutes les tensions et de parvenir à l'autosuffisance dans tous les domaines, ajoutant :"Si nos aïeux ont réussi à réaliser l'indépendance politique, le Gouvernement œuvrera à la réalisation de l'indépendance économique".

Les membres du Conseil de la Nation avaient adopté, à l'unanimité, le PAG lors d'une séance plénière présidée par Salah Goudjil, président du Conseil, en présence du Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane et les membres du gouvernement.

L'adoption est intervenue au terme de la réponse du Premier ministre aux questions et préoccupations soulevées par les sénateurs lors du débat du PAG.

Avant le vote, les membres du Conseil avaient émis une motion de soutien au PAG.

Le PAG, qui a été adopté jeudi dernier par les députés de l'Assemblée populaire nationale à la majorité, est composé de cinq chapitres, qui s'inspirent des 54 engagements du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à savoir la consolidation de l'Etat de droit et la rénovation de la gouvernance, la modernisation de la justice et le renforcement des libertés, du dialogue et de la concertation".

Le Gouvernement vise, à travers son PAG, "le renforcement des fondements de la relance économique, la modernisation du système bancaire et financier, la réforme du secteur public marchand et la gouvernance des entreprises publiques".

Il s'agit également de "l'amélioration de l'attractivité du climat d'investissement, la promotion du cadre de développement des entreprises et de l'entrepreneuriat et le renforcement de l'intégration du secteur parallèle".