Le ministre de la Communication, Amar Belhimer a présenté ses condoléances, suite au décès par noyade du journaliste Hamza Anis Chelouche, jeudi matin sur une plage de la capitale.

"C'est avec tristesse et une grande affliction que le Professeur Amar Belhimer a appris la nouvelle du décès du journaliste, Hamza Anis Chelouche, fils du grand journaliste Mohamed Chelouche, décédé par noyade jeudi matin sur une plage de la capitale".

Le défunt était "parmi les journalistes connus pour leur activité et leur amour du métier, d'autant qu'il était connu pour sa simplicité, sa jovialité, sa sympathie avec ses collègues dans les différentes épreuves et crises, ainsi que son sourire qui ne le quittait pas son visage", lit-on dans le message de condoléances.

En cette douloureuse épreuve, le ministre de la Communication présente "ses sincères condoléances et sa profonde sympathie à la famille du défunt en particulier, et à toute la corporation médiatique, implorant le Tout-Puissant d'accorder au défunt, Sa sainte miséricorde et d'accorder à ses proches et à tout ceux qui l'ont connu, patience et réconfort. A Allah nous appartenons et à Lui nous retournerons".