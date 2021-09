Le Premier ministre, ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane a annoncé, mercredi à Alger, le lancement prochain de la plateforme numérique nationale unifiée" dédiée aux doléances des citoyens, laquelle fera obligation à tous les organismes publics de trancher ces doléances.

Répondant aux préoccupations des membres du Conseil de Nation, concernant l'accueil des citoyens et la réponse à leurs préoccupations, M. Benabderrahmane a indiqué qu'" actuellement, il est procédé dans le cadre d'une Commission ministérielle conjointe, au lancement d'une plateforme numérique nationale unifiée, en vue du dépôt des doléances des citoyens, laquelle leur permettra de suivre la traçabilité de ces doléances et leur traitement, et fait obligation à tous les organismes publics de les trancher".

M. Benabderrahmane a affirmé que " l'Etat, à sa tête le président de la République, met le citoyen et ses aspirations au cœur des politiques publiques", ajoutant que " pour la 1e fois en Algérie, il a été "procédé en vertu de la Constitution de 2020 à la consécration du droit du citoyen à introduire des doléances et à obliger l'Administration à y répondre".

Pour ce faire, M. Benabderrahmane a révélé que " le Gouvernement s'attèle à la mise en place des mécanismes pratiques y afférents, à travers l'installation de cellules d'accueil des citoyens au niveau de l'ensemble des organismes et administrations publics".