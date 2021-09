Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a été reçu à New York par le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El-Menfi, a indiqué mercredi un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

"Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a été reçu, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, par le président du Conseil présidentiel libyen, Mohamed Younes El-Menfi, auquel il a transmis un message de son frère, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et réitéré la solidarité de l'Algérie et son soutien permanent au peuple libyen frère pour la concrétisation des priorités de l'étape actuelle notamment en ce qui concerne la réalisation d'une réconciliation nationale inclusive qui tournera la page des différends entre les frères en Libye", souligne le communiqué.

La rencontre a également été l'occasion de "passer en revue les relations bilatérales historiques privilégiées entre les deux pays et peuples frères, les deux parties s'étant félicité e du rythme positif qui caractérise ces relations et de la concertation et de la coordination continues sur les différents dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun".

Le président du Conseil présidentiel libyen a chargé le ministre Lamamra, de transmettre "ses salutations et sa considération au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour les efforts incessants de l'Algérie en faveur de l'instauration de la sécurité et de la stabilité en Libye".

La rencontre s'est tenue en marge de la participation de M. Lamamra aux travaux de la 76e session de l'Assemblée générale de l'ONU qui se poursuivent jusqu'au 27 septembre à New York.